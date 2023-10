Pertinenza sul terrazzo, ci vuole il permesso: non basta l’ok del condominio di Davide Madeddu

Il Tar Lazio boccia il ricorso dei proprietari contro l’ordinanza di demolizione richiesta dal Comune di Roma









Per costruire una camera nell’area di pertinenza di un terrazzo già esistente c’è bisogno del permesso a costruire e non basta la sola votazione favorevole dell’assemblea condominiale. Inoltre chi realizza l’abuso non può invocare lo stato di necessità. Con queste motivazioni il Tar del Lazio, con la sentenza numero 14871/2023, ha respinto il ricorso di due coniugi che ai quali Roma Capitale aveva notificato un’ordinanza di demolizione e sanzione pecuniaria di 15 mila euro per un abuso realizzato nel terrazzo pertinenziale al quarto piano. I due avevano realizzato una struttura dal volume di muratura e legno delle dimensioni di 3,75 x 4,75 metri con altezza media di 2,70 circa metri. Il tutto coperto in legno, con sovrastanti tegole coibentate e la parte sottostante intonacata. Quindi il provvedimento di Roma Capitale perché la struttura era stata realizzata senza permesso in zona omogenea. Nel ricorso i due proprietari sottolineano di «essere proprietari dell’immobile di 45 metri quadri, composto da 1 camera, cucina, bagno e terrazzo di pertinenza e, per venire incontro alle proprie esigenze personali, di aver realizzato il volume oggetto di contestazione previamente acquisendo l’autorizzazione dell’assemblea condominiale».

Per i ricorrenti l’intervento sarebbe potuto essere considerato «’ristrutturazione edilizia’ – reputando, piuttosto, sussumibile lo stesso nelle categorie della ‘manutenzione ordinaria’ o del ‘restauro e risanamento conservativo’ e, in ogni caso, ritenendo lo stesso non aver apportato alcun mutamento d’uso urbanisticamente rilevante rilevando la disparità di trattamento rispetto ad altri interventi analoghi compiuti nel proprio condominio».

Per i giudici è irrilevante, in materia di illeciti edilizi il ricorso allo stato di necessità. «In materia di abusivismo edilizio - ricordano i giudici in sentenza - non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo».

Non solo. I giudici sottolineano un altro passaggio. «Del pari, nessun rilievo può annettersi agli argomenti inerenti la – presunta ed indimostrata – disparità di trattamento addebitata a Roma Capitale per non aver represso altri interventi edilizi di analogo tenore asseritamente compiuti in assenza di titolo nel medesimo condominio ove ha sede l’appartamento di proprietà dei ricorrenti».

I giudici inoltre rimarcano che «è innegabile che la realizzazione di un volume pertinenziale all’abitazione principale sviluppante una cubatura di 17 mq., a fronte di un volume dell’appartamento al servizio del quale esso si pone, di 45 mq., costituisce un intervento di ‘nuova costruzione’ necessitante del rilascio di apposito titolo abilitativo espresso o, al più, di SCIA in sostituzione, giacché si tratta di un nuovo volume superiore al 20 percento della cubatura del manufatto principale». Ricorso respinto. Accolto, invece, nella parte relativa alla sanzione pecuniaria di 15 mila euro che dovrà essere rideterminata.