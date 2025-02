Piano annuale dei flussi di cassa, niente quadratura con gli stanziamenti per gli enti in anticipazione

Nel piano annuale dei flussi di cassa da approvare in giunta entro fine mese non è richiesto che le previsioni dei pagamenti al Titolo 5 corrispondano alle previsioni di cassa iscritte nel bilancio. È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui arriva Arconet in risposta a un ente che chiedeva chiarimenti circa la corretta compilazione del modello trovandosi a prevedere di dover utilizzare l’anticipazione di tesoreria durante l’anno.

Come noto, entro il prossimo 28 febbraio, gli enti locali sono...