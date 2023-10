Piattaforma crediti commerciali e digitalizzazione dei pagamenti, parte la sperimentazione di Amedeo Di Filippo

Pubblicato sul portale Ifel l’avviso per individuare 66 enti sperimentatori che nel corso del 2024 parteciperanno al progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in Siope+ e alla corretta alimentazione e allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali. Scadenza 16 ottobre.

L’avviso

L’avviso attua, all’interno dell’Asse III del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, l’Azione 9 “Supporto al processo di trasformazione digitale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”. Attraverso tale azione si intende realizzare la prima fase del progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in Siope+ e la corretta alimentazione e allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), attraverso il coinvolgimento di una rappresentanza di enti locali. Il progetto si articola in due linee. La Linea A prevede la riduzione, fino alla progressiva eliminazione, dell’utilizzo di documenti esterni agli ordinativi informatici per il pagamento delle spese di personale; il raggiungimento degli obiettivi contribuirà alla piena digitalizzazione dei pagamenti e al miglioramento del monitoraggio della spesa pubblica, all’innalzamento del livello di informatizzazione degli enti locali e alla crescita dell’efficienza del sistema dei pagamenti pubblici. Prevede due fasi: nella prima, della durata massima di 9 mesi, l’ente sperimentatore dovrà realizzare le attività e nella seconda, della durata minima di 3 mesi, effettuerà i pagamenti di stipendi esclusivamente attraverso mandati a favore del singolo dipendente attraverso i «mandati per ogni singolo beneficiario».

La Linea B prevede la riduzione dello scostamento fra l’ammontare del debito commerciale degli enti sperimentatori rilevato dalla PCC e l’importo risultante dalle evidenze contabili delle amministrazioni locali nonché la corretta alimentazione della Piattaforma; il raggiungimento degli obiettivi contribuirà a una migliore ricognizione del debito commerciale pregresso e a un più accurato monitoraggio del debito commerciale di nuova formazione. Anche questa linea è suddivisa in due fasi: nella prima, della durata massima di 5 mesi, l’ente sperimentatore avvia le procedure di registrazione automatica dei pagamenti tramite Siope+ delle fatture pagate nell’esercizio in corso; nella seconda, della durata minima di 7 mesi, registra in PCC le informazioni di pagamento delle fatture pagate nell’esercizio in corso attraverso l’utilizzo esclusivo di Siope+ e senza il ricorso a procedure manuali, puntuali o massive ad esclusione delle fatture pagate con cassa economale.

Le risorse

La dotazione finanziaria complessiva è di 2,65 milioni di euro, di cui 2,035 destinati all’attuazione della Linea A e 615mila per la Linea B. Possono presentare domanda i Comuni, le Città metropolitane, le Province e i liberi consorzi entro le ore 12:00 del 16 ottobre esclusivamente tramite la PCC e secondo le modalità descritte nelle Linee guida allegate all’avviso. L’importo dei voucher consiste in una somma forfettaria determinata in funzione della classe di popolazione residente di riferimento in base al dato Istat 2021. Per la Linea A si tratta di: 44mila euro per i comuni fino a 15.000 abitanti, 58mila per quelli da 15.001 a 50.000, 66mila da 50.001 a 100.000 abitanti, 75mila per Comuni da 100.001 abitanti, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane. Per la Linea B: 10mila euro per i comuni fino a 15.000 abitanti, 16mila per quelli da 15.001 a 50.000 abitanti, 22mila da 50.001 a 100.000 abitanti, 25mila per comuni da 100.001 abitanti, province, liberi consorzi e città metropolitane. Il voucher sarà erogato a rimborso in un’unica soluzione a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici.