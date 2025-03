Pinqua, ultimatum del Mit agli enti: rassicurazioni entro sette giorni se no taglio fondi

L’avvertimento era arrivato il 14 gennaio: «Nei prossimi giorni - riferiva il Mit - gli uffici del dicastero formalizzeranno una comunicazione per chiedere chiarimenti sui ritardi maturati» sul Pinqua, il Piano per la qualità dell’abitare finanziato con i fondi Pnrr. A distanza di poco più di due mesi, il Mit è passato all’azione, dando agli enti attuatori del Piano «una settimana di tempo per fornire rassicurazioni: in caso negativo, il finanziamento verrà dirottato su altri enti locali in grado...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi