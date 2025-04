Comuni in difficoltà sulla Tari 2025

La determinazione delle tariffe della Tari non conosce mai pace. Ogni anno, all’approssimarsi della scadenza per l’approvazione delle tariffe, che la norma dell’articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 fissa al 30 aprile di ogni anno, si verifica qualche evento che complica la loro approvazione. Negli ultimi anni la causa era in molti casi data dai ritardi nella validazione, da parte del competente ente territoriale, dei piani finanziari, sovente a causa delle difficoltà di costruzione degli stessi da predisporre sulla base delle nuove norme regolatorie dell’Arera (lo scorso anno la deliberazione n. 389/2023).

Questo anno, invece, pur disponendo in molti casi dei piani finanziari già validati dai competenti enti, considerando che il MTR-2 di cui alla deliberazione Arera n. 389/2023 prevedeva dei piani per il biennio 2024-2025, sono intervenute le norme attuative del bonus sociale rifiuti a complicare l’iter di approvazione delle tariffe e dei regolamenti comunali.

Infatti, a distanza di 6 anni dall’approvazione del provvedimento legislativo che aveva introdotto il bonus sociale rifiuti (articolo 57-bis, comma 2, del Dl 124/2019), è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 13/03/2025 il Dpcm del 21/01/2025, contenente i principi e i criteri per la definizione del predetto bonus, decreto che ha previsto il finanziamento dei relativi oneri con l’introduzione di una nuova componente perequativa, che si va ad aggiungere a quelle già esistenti dal 2024 (deliberazione Arera 386/2023).

L’Arera ha rapidamente provveduto a dare attuazione al Dpcm, per quanto riguarda la nuova componente perequativa (UR3), mentre ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione delle regole applicative del bonus rifiuti. Che comunque decorrerà, come la componente perequativa, dal 2025.

La nuova componente perequativa, introdotta dalla deliberazione n. 133 del 01/04/2025, ha messo in difficoltà i comuni che, in molti casi, avevano già approvato le tariffe del tributo (sulle quali comunque non incide la componente perequativa) e che talvolta avevano già provveduto all’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti o si erano comunque avviati a farlo. I primi si trovano ora costretti all’invio di un nuovo avviso di pagamento solo per l’addebito della nuova componente perequativa, pari a € 6 a utenza, invio del tutto antieconomico. I secondi, invece, salvo il caso di un velocissimo adeguamento del software gestionale, devono valutare se ritardare l’invio degli avvisi, magari con spostamento della scadenza di pagamento, per mantenere l’invio unico (sul punto la deliberazione Arera 133/2025 consente di derogare alla cadenza semestrale delle rate in caso di invio unico, stabilita dal Tqrif, anche se il comma 688 della legge 147/2013 continua a prevederla), oppure se effettuare due invii, il primo, in acconto ed il secondo a saldo, con addebito della componente perequativa. La prima ipotesi richiederebbe un passaggio in consiglio comunale, competente in materia di scadenze di pagamento, considerato l’annunciato differimento della scadenza per approvare le tariffe ed i regolamenti tari/tariffa al 30 giugno, per effetto dell’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Pa.

Il tutto senza considerare che la mancanza delle regole applicative del nuovo bonus sociale rifiuti (il relativo procedimento di Arera si concluderà a fine anno), rende impossibile al momento comprendere come si dovrà procedere alla sua concessione agli aventi diritto, se con un ricalcolo degli avvisi 2025 oppure riconoscendolo a compensazione con il tributo dell’anno 2026.

Il bonus si incrocia poi con le assai frequenti agevolazioni previste dai regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, sovente commisurate all’Isee e spesso di importi ben superiori a quelli stabiliti dal Dpcm. Non è infatti chiaro se il bonus sociale rifiuti, finanziato dalla componente perequativa, si aggiunga alle agevolazioni comunali o sia assorbito da quest’ultime (e quindi con un ristoro parziale in favore dei Comuni delle risorse dagli stessi stanziate per finanziare le agevolazioni).

Peraltro, l’immediata applicazione nel 2025 della componente perequativa, da riversare alla Csea secondo le regole della deliberazione n. 363/2023 ed il riconoscimento del bonus sociale che, con tutta probabilità avverrà ad anno finito, pone problemi anche nella presentazione della dichiarazione alla Csea entro il 31 gennaio 2026, prevista dalla citata deliberazione 386/2023. Tale dichiarazione, infatti, secondo le regole attuali fissate dalla stessa Csea, deve riguardare la componente perequativa addebitata nell’anno precedente. Però, probabilmente, mentre a fine gennaio sarà noto l’importo della componente perequativa addebitata, non altrettanto accadrà per l’importo del bonus sociale rifiuti, il quale, ai fini dichiarativi, va detratto dalla componente perequativa e dal successivo versamento alla Csea (da eseguirsi entro il 15/03/2026).

Altro effetto paradossale è che i contribuenti che rientrano nei requisiti del bonus (Isee non superiore a € 9.530 o € 20.000 nel caso di almeno 4 figli a carico) nel 2025 intanto pagheranno 6 euro in più ad utenza (la componente perequativa che dovranno pagare tutte le utenze), per poi ricevere il bonus probabilmente ad anno concluso.

Insomma, un pasticcio che si poteva evitare facendo decorrere il nuovo bonus e la nuova componente perequativa dal 2026, utilizzando il 2025 per definirne le regole. Ma l’Arera, con la deliberazione n. 176/2025, ha invece confermato l’intero provvedimento n. 133/2025.

(*) Vicepresidente Anutel

-------------------------------------------------------

