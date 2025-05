Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore

Puntuale come ogni anno, la stagione dei controlli della RgS sulle spese del personale degli enti si apre con la pubblicazione della circolare relativa al monitoraggio trimestrale e alla relazione al conto annuale, in attesa della più corposa verifica sul conto annuale vero e proprio.

Il 22 aprile 2025 la Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la circolare n. 11, con la quale fornisce le istruzioni per l’invio delle informazioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 limitatamente, per gli enti locali, alle seguenti rilevazioni:

- Monitoraggio trimestrale- anno 2025,

- Relazione allegata al Conto annuale - anno 2024.

Due adempimenti che richiedono particolare attenzione da parte degli organi di revisione in special modo il secondo poiché nella circolare si evidenzia che «analogamente a quanto previsto per il conto annuale, anche il modello certificato della relazione allegata va sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti».

In questo nostro contributo intendiamo fornire ai revisori alcune indicazioni di massima utili per un’eventuale verifica da svolgere nell’ambito dell’attività di vigilanza così come indicato nel punto 6.7 dei Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione del Cndcec.

Il monitoraggio trimestrale

Il monitoraggio trimestrale costituisce lo strumento per anticipare i risultati del conto annuale sull’andamento della consistenza del personale. Per l’anno 2025 partecipano al monitoraggio per il comparto enti locali i Comuni (un campione formato da 603 enti), le Province e le Città metropolitane. La rilevazione relativa al 2025, che comporta l’invio con cadenza trimestrale dei dati mensili sullo schema già adottato per gli anni precedenti.

Il monitoraggio è un’indagine congiunturale trimestrale inserita fra le rilevazioni SISTAN che anticipa in modo sintetico, con riferimento a ciascun mese dell’anno corrente, alcune informazioni che il conto annuale rileverà successivamente per l’intero anno. I dati comunicati in sede di monitoraggio devono essere coerenti con quelli del conto annuale e quindi per la sua predisposizione, qualora non diversamente specificato, deve farsi riferimento alle istruzioni relative al conto annuale. L’invio dei dati, per ciascun mese dell’anno, deve essere fatto con cadenza trimestrale e completato entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di rilevazione. Il calendario per l’invio dei dati del monitoraggio trimestrale è il seguente: 30 aprile 2025, 20 luglio 2025, 20 ottobre 2025 e 20 gennaio 2026.

In analogia a quanto avviene per il conto annuale, la stampa del riepilogo annuale della rilevazione va firmata dal responsabile del procedimento e dal Presidente dell’organo di controllo interno, in quanto costituisce documentazione ufficiale dell’avvenuto invio dei dati. Tale sottoscrizione dovrà avvenire entro la fine del primo trimestre successivo all’anno di rilevazione. Qualora l’organo di controllo interno o il responsabile del procedimento cambino in corso d’anno, il Presidente (il responsabile del procedimento) uscente firmerà i prospetti trimestrali del periodo di sua competenza mentre il Presidente (il responsabile del procedimento) presente a fine anno firmerà il prospetto del riepilogo annuale. In questo caso l’ente terrà agli atti entrambi i prospetti (trimestrale e annuale).

La relazione allegata al Conto annuale

Il decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 60, comma 2, prevede: «Le amministrazioni pubbliche presentano, … omissis … il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione».

L’invio della relazione allegata al conto annuale 2024 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione effettuata l’anno precedente per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane. l’invio dei dati in SICO relativi all’anno 2024, dovrà avvenire entro il 30 maggio 2025.

Per i Comuni e le Unioni dei Comuni, la relazione allegata è organizzata in funzioni fondamentali e non fondamentali (Aree operative), servizi (Aree di intervento) e prodotti. Le Province e le Città metropolitane continuano ad utilizzare lo stesso impianto utilizzato nella precedente rilevazione. Il modello di rilevazione è articolato in tre tabelle: Tabella 18 - Modalità di gestione espresse in %, Tabella 19 – Ore lavorate per Area di Intervento (Servizio), Tabella 20 – Prodotti per Area di Intervento (Servizio) e la sua corretta compilazione consente la «certificazione dell’invio».

Le informazioni rilevate nella Tabella 18 vanno comunicate in termini percentuali e si riferiscono alle quote attribuibili - per quantità di lavoro svolto o, in alternativa, per costo sostenuto - a ciascuna delle modalità di gestione per ogni singola area di intervento (servizio).

La tabella 19 rileva il tempo lavorato, espresso in numero di ore, per ogni categoria di personale, in relazione alle sole attività svolte in economia diretta dall’Istituzione. È possibile valorizzare soltanto le attività che almeno in parte sono state indicate come svolte in economia diretta nella tabella 18.

Nella tabella 20 sono rilevati alcuni prodotti relativi a ciascuna Area d’intervento. La tabella non contiene l’elenco esaustivo di tutti i prodotti (risultati) delle attività svolte dalle Istituzioni, ma soltanto quelli che si ritiene siano maggiormente rappresentativi o che possano essere utilizzati come indicatori del peso dei servizi svolti.

Pur essendo l’organo di controllo tenuto alla verifica successivamente all’inserimento dei dati in SICO, lo stesso ha il compito di intervenire tempestivamente presso l’ente, sottoposto al suo controllo, per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

PROSSIMI EVENTI

Ancrel Abruzzo in collaborazione con Odcec di Vasto organizza un ciclo di due eventi formativi in presenza:

16 maggio INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ ACCRUAL: IL RUOLO DEL REVISORE relatore il Prof. Andrea Ziruolo:

23 maggio PREVENIRE LA CORRUZIONE NELL’ENTE LOCALE: IL RUOLO DEL REVISORE relatore Dott. Marco Berardi.

Clicca QUI per scaricare la brochure completa

*************************

Fondazione Antonino Borghi in collaborazione con ANCREL e ODCEC Ferrara organizza un seminario di 5 lezioni webinar dal 22 maggio al 19 giugno su: IL SISTEMA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2026/2028: LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE A METÀ ESERCIZIO. Il seminario si svolgerà su piattaforma GoTo e ogni singola lezione sarà della durata di 2 ore.

22 e 29 maggio Dott. Antonio Meola (Segretario Generale Città Metropolitana di Napoli)

5 giugno Dott. Luciano Fazzi (VicePresidente Ancrel Nazionale)

12 e 19 giugno Dott. Rocco Conte (Responsabile Finanziario della Città Metropolitana di Firenze, Vicepresidente Associazione Contare

Per tutte le info e le modalità di prenotazione scarica QUI la brochure

***

Formia, 29 maggio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 evento in presenza : LA VERIFICA ED IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI: DALL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE ALLA RIFORMA “ACCRUAL” organizzato da Ancrel, Ardel, Città di Formia e Odcec Cassino. scarica QUI la brochure

***

Avellino 7 maggio 2025 dalle ore 14:00 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE IMPATTO DELLA NUOVA NORMATIVA TRA ENTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE organizzato da Ancrel Campania, Odcec Avellino e UGDCEC di Avellino e CCIIA Irpinia Sannio. Scarica QUI la brochure

***

Ancrel Romagna in collaborazione con Odcec di Rimini organizza un ciclo di approfondimento per Revisori degli EE.LL

24 MARZO 2025 - ORE 14:30/18: Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

2° LEZIONE 8 APRILE 2025 - ORE 14:30/17:30Relatore: Dott. Marco Castellani

3° LEZIONE 9 MAGGIO 2025 - ORE 14:30/18:30Relatore: Dott. Tiziano Tessaro

4° LEZIONE 9 GIUGNO 2025 - ORE 15:00/17:00 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

5° LEZIONE 23 GIUGNO 2025 - ORE 14:30/17:30Relatore Dott.ssa Elena Masini

Scarica la brochure completa del corso a questo LINK

***********

Ancrel Ferrara in collaborazione con Odcec Ferrara organizza un ciclo di webinar di 2 ore ciascuno:

- Giovedì 27 febbraio 2025 dalle 14.30 alle 16.30 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE. Scarica QUI la brochure

- Venerdì 28 Marzo 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DI ESERCIZIO Scarica QUI la brochure

- Martedì 29 Aprile 2025 dalle 14.30 alle 16.30 NOVITA’ NEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Scarica QUI la brochure

- Giovedì 29 Maggio 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LO STATO DI AVANZAMENTO SU ReGiS DOPO L’INTERVENTO PNRR Scarica QUI la brochure

- Martedì 10 Giugno 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LA CASSA E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE Scarica QUI la brochure