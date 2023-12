Pnrr, con la revisione nel 2024 sovvenzioni giù di 4,6 miliardi

La rimodulazione del Pnrr che attende domani il via libera dell’Ecofin dopo aver ricevuto la scorsa settimana l’ok della Commissione europea riduce di 4,6 miliardi le sovvenzioni a fondo perduto che l’Italia dovrebbe ricevere il prossimo anno. Il dato non è banale per gli effetti potenziali sui saldi di finanza pubblica 2024, ed emerge dalla memoria consegnata ieri dall’Ufficio parlamentare di bilancio alle Commissioni Politiche Ue e Bilancio del Senato per fare il punto sullo stato di attuazione...

