Pnrr, ai piccoli Comuni assegnati 7,7 miliardi in 39mila interventi di Manuela Perrone e Gianni Trovati

I dati della mappa Ifel-Anci: finanziamento medio da 195.780 euro









L’albero degli investimenti del Pnrr prova a ramificarsi in tutti i livelli amministrativi senza trascurare i Comuni più piccoli. La conferma arriva dalla rilevazione condotta per il Sole 24 Ore dall’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, attraverso la nuova piattaforma Easy lanciata la scorsa settimana.

Fin qui i Comuni risultano destinatari di fondi per 31,67 miliardi di euro, ovviamente la larga maggioranza dei 34,1 assegnati alla platea degli enti locali che comprende anche...