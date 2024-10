Politiche giovanili, il Fondo diventa triennale

Il Fondo per le Politiche giovanili avrà durata triennale. La Conferenza Unificata di ieri ha dato il via libera all’intesa sul riparto del Fondo su base triennale anziché annuale.

Una decisione che consentirà, a livello attuativo, tempistiche più veloci e concrete per la realizzazione dei singoli progetti, in linea con la programmazione di Comuni e Regioni e garantirà ai Comuni risorse dirette per 60 milioni, come ha sottilineato il presidente dell’Anci Roberto Pella, ringraziando il ministro per...