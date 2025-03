Polizze calamità, l’obbligo copre poche tipologie di danni

L’entrata in vigore dell’obbligo a carico delle compagnie assicurative e delle imprese produttive per la copertura dei danni contro calamità naturali e catastrofi è prevista dalla legge tra poco più di dieci giorni. Le compagnie si stanno attrezzando per allineare alle previsioni di legge i prodotti da mettere sul mercato e per stipulare accordi con la Sace e i riassicuratori privati per coprire i rischi legati alle calamità. Ma nel frattempo resta l’incertezza, perché dopo la richiesta di chiarimenti...

