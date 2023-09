Pordenone trasforma l'ex fiera in un centro sportivo con una gara da 17,3 milioni di Alessandro Lerbini

Il progetto si inserisce all'interno della revisione complessiva di un'intera porzione di città in un'ottica di densificazione del tessuto urbano









Un nuovo centro sportivo polivalente a Pordenone. L'amministrazione comunale ha promosso un appalto integrato, dal valore di 17.316.313 euro, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di rigenerazione dell'ambito ex Fiera che tra i molteplici interventi prevede la demolizione dei fabbricati esistenti sul lato nord dell'ex casa del Balilla.



Tutte le attività edilizie in progetto - così come specificato nel disciplinare - sono volte a creare un polo sportivo...