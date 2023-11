Assunzioni, le istruzioni di Funzione pubblica per l’uso del Portale InPa di Gianluca Bertagna

Link utili Dpcm del 3 novembre 2023 su caratteristiche e modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento Decreto ministeriale

Funzionamento, procedure di registrazione, modalità di pubblicazione delle graduatorie, conservazione dei dati raccolti e sicurezza

Funzionamento del portale unico del reclutamento. Procedure di registrazione per gli utenti e per le pubbliche amministrazioni. Modalità di pubblicazione delle graduatorie. Conservazione dei dati raccolti e sicurezza.

Sono questi i temi toccati dal decreto ministeriale 3 novembre scorso e pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Ministro Paolo Zangrillo, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e alla luce dell’intesa in Conferenza Unificata, firma le regole operative per lo svolgimento dei concorsi pubblici a tempo determinato e indeterminato con particolare attenzione all’utilizzo del portale del reclutamento (InPA). Come previsto all’articolo 1, comma 1, il documento si rivolge anche alle Regioni e agli enti locali.

L’analisi della procedura avviene da due punti di vista, quello delle amministrazioni che utilizzano il portale per caricare i propri bandi e quello degli utenti che intendono candidarsi per un posto pubblico.

Sul portale vanno inseriti i bandi per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e per la selezione di professionisti ed esperti. Gli utenti si troveranno, pertanto, la possibilità di elaborare il proprio curriculum vitae e di compilare la domanda di candidatura alle posizioni di interesse. Il sistema, poi, permetterà in entrambe le direzioni di gestire le comunicazioni inerenti alle singole procedure.

Si passa poi a fornire le dettagliate informazioni per la registrazione degli utenti e di tutte le casistiche di accesso e di compilazione dei dati. Successivamente vengono date anche precise istruzioni alle pubbliche amministrazioni, le quali dovranno individuare un “Responsabile unico” del procedimento e a caduta uno o più “Operatori”.

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso – compreso il calendario delle prove – è effettuata tramite il portale.

Il decreto ministeriale, infine, conclude con l’indicazione inerente la pubblicazione della graduatoria. E qua, si assiste a una differenza rispetto a quanto previsto dal Dpr 487/1994 come modificato di recente dal Dpr 82/2023. Infatti, quest’ultima norma, all’articolo 15, comma 6 prevede che le graduatorie dei concorsi, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e sul sito dell’amministrazione interessata.

Il documento ministeriale, invece, all’articolo 7, comma 2 conclude in differente modo: la graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata, a cura dell’amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione.

Fonti del diritto alla mano, non dovrebbero esserci dubbi sulla prevalenza del Dpr 487/1994, ma è anche vero che il decreto ministeriale fornisce indicazioni operative in merito all’utilizzo di un portale previsto dal Dlgs 165/2001.