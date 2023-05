Premio Architetto italiano e Giovane talento dell'architettura, via alle candidature di El&E

Presentata l'edizione 2023 dell'iniziativa promossa dal Consiglio nazionale architetti. Si possono inviare progetti fino al 24 luglio prossimo. Premiazione il 6 ottobre a Venezia









Il 5 maggio a Brescia - nel corso della conferenza nazionale degli architetti - sono stati presentati i premi "Architetto italiano" e "Giovane Talento dell'Architettura" 2023, tradizionalmente banditi dal Consiglio nazionale degli architetti in occasione della Festa dell'Architetto. Questa edizione cade nell'anno in cui l'organizzazione della comunità degli architetti in un Albo professionale, rappresentato dagli Ordini, compie 100 anni e in una fase in cui il New European Bauhaus riconosce agli architetti la capacità di innescare, con le proprie creatività e progettualità, quella rivoluzione culturale di cui il nostro Paese e l'Europa hanno bisogno.



Nell'ambito delle iniziative del Centenario i Premi intendono dare visibilità ai professionisti che rappresentano un'eccellenza nell'aver saputo raccogliere le sfide che l'architettura contemporanea impone oggi, attraverso un approccio etico alla professione e dei quali sarà considerato il percorso professionale e civile. Per il Presidente degli architetti Francesco Miceli «i Premi mostrano l'importante ruolo degli architetti nella società e testimoniano l'impegno per la ricerca della qualità – che per noi rimane l'obiettivo primario – da perseguire sia nella fase di progettazione sia in quella di costruzione dell'opera». «I Premi - ha aggiunto - sono una vetrina indispensabile ed insostituibile in cui rappresentare, attraverso l'Architettura, il futuro delle città e le soluzioni per migliorare la vita delle comunità nel quadro della transizione ecologica».



I candidati "Architetto dell'anno 2023" saranno valutati sulla base di progetti che con la loro realizzazione abbiano contribuito a salvaguardare, promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l'innovazione architettonica. Il "Giovane Talento dell'Architettura Italiana 2023" è volto a selezionare un professionista under 40 che si distingua per l'attenzione dedicata alla promozione e diffusione della cultura e dell'innovazione architettonica. Le candidature possano essere presentate entro le ore 12:00 del 24 luglio prossimo, mentre i Premi saranno assegnati il 6 ottobre a Cà Giustinian, sede della Biennale di Venezia, nel corso della Festa dell'Architetto.



