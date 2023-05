Preventivi, Anci e Upi chiedono a Piantedosi la proroga al 31 maggio di Daniela Casciola

Tre motivazioni: incertezza delle risorse Fsc, effetti della rinegoziazione mutui e difficoltà sulla definizione della Tari di fronte all' incremento dei costi delle materie prime











Il presidente dell'Anci Antonio Decaro e il presidente delle Province Italiane Upi Michele de Pascale scrivono al ministro Piantedosi per chiedere una proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, in scadenza il 30 aprile.

Le ragioni della richiesta stanno nelle richieste di proroga di numerosi enti locali ricevute dalle due associazioni.

Tre le motivazioni addotte nella missiva: da un lato perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, con particolare...