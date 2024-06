Prevenzione incendi, per Atenei e istituti Afam adeguamento entro il 30 giugno

Impianti elettrici a norma, compresi quelli a servizio dell’illuminazione di sicurezza; sistema di allarme ben funzionante per avvertire i presenti in caso di pericolo. Presenza di idonei estintori per intervenire su un principio di incendio e predisposizione della segnaletica di sicurezza. E poi l’elaborazione del piano di emergenza, con le prove di evacuazione da effettuare almeno due volte nel corso di un anno, e l’aggiornamento costante del registro dei controlli sugli impianti, i presidi e i...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi