Prevenzione incendi, guida alle regole tecniche verticali di Mariagrazia Barletta

La mappa dei testi tecnici che nel corso degli anni sono confluite nel Codice di prevenzione incendi o che sono andate ad ampliare il numero delle norme prescrittive tradizionali









Tante le regole tecniche verticali di prevenzione incendi che si sono susseguite negli ultimi anni, alcune sono confluite nel Codice di prevenzione incendi, altre, invece, vanno ad ampliare il numero delle norme prescrittive tradizionali. In questo ultimo filone rientra la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti che utilizzano gli elettrolizzatori per produrre idrogeno a partire dall’acqua. La norma è stata emanata con il Dm dell’Interno del 7 luglio 2023, entrato in vigore il 21 agosto 2023 e fa parte delle misure di sicurezza previste dal Pnrr per la produzione di idrogeno verde.

Tra le normative di maggiore impatto, entrate in vigore negli ultimi due anni, vi è sicuramente il Dm Interno del 14 ottobre 2022 (in vigore dal 27 ottobre 2022) che bandisce i prodotti da costruzione con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane: dal 28 ottobre 2023 (trascorso un anno dall’entrata in vigore) non è più possibile installare prodotti omologati nelle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In queste attività, dal 28 ottobre 2023, possono essere installati solo prodotti da costruzione classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che manda così in soffitta, definitivamente, la vecchia omologazione italiana. Collegata al tema della reazione al fuoco è la sicurezza di facciate e coperture di edifici civili che dal 7 luglio 2022 ha una regola tecnica verticale (Dm Interno 30 marzo 2022). La nuova norma (sulle chiusure d’ambito) si applica agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, quando si utilizzano le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi. Si tratta di una norma che nasce dalla necessità di diffondere una maggiore attenzione alla sicurezza antincendio degli involucri e che, dopo i disastrosi incendi prima a Londra, nella Grenfell Tower (14 giugno 2017), e poi a Milano, nella torre di via Antonini (29 agosto 2021), tenta di rispondere a un tema più che delicato per la progettazione: la sicurezza antincendio dei sistemi e dei materiali utilizzati per rendere energeticamente più efficienti gli edifici.

Dunque, la nuova norma va letta “in tandem”, ad esempio, con la regola tecnica specifica per i condomini oltre i 24 metri di altezza antincendio, anch’essa entrata nel Codice di prevenzione incendi riprendendo anche gli stessi obblighi sulla gestione della sicurezza antincendio che il Dm 25 gennaio 2019 (integrativo delle norme tecniche del 1987) ha avuto il grande merito di estendere dal mondo del lavoro all’ambito residenziale. L’ultima Rtv (Dm 22 novembre 2022, entrato in vigore dal 1° gennaio 2023) a fare ingresso nel Codice è stata quella per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, una norma più flessibile rispetto a quella tradizionale (Dm 19 agosto 1996), perché risente dell’approccio semi-prestazionale del Codice, e che consente nuove soluzioni progettuali, nonché la compresenza, nello stesso edificio, di locali di pubblico spettacolo con altre attività, sempre garantendo il giusto livello di sicurezza.

È una norma “ibrida” perché non fa parte del Codice di prevenzione, ma va comunque utilizzata insieme alle sezioni “generalità”, “strategia antincendio” e “metodi” e alle prime tre Rtv (“aree a rischio specifico”, “aree a rischio per atmosfere esplosive” e “vani degli ascensori”), la regola tecnica per gli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq (Dm 26 luglio 2022, entrato in vigore il 9 novembre 2022). Una norma molto attesa per l’allarmante numero (ed entità) di roghi che hanno coinvolto (e continuano a coinvolgere) i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Da tener bene presente, la regola tecnica di prevenzione incendi che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco diversa da archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre (Dm 19 maggio 2022 entrato in vigore il 29 giugno 2022). Si tratta di una Rtv del Codice di prevenzione incendi che non ha equivalenti tra le regole di stampo tradizionale. Può, infatti, risultare molto vantaggiosa in quanto permette di superare alcuni vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introducendo misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza e di superare alcune prescrizioni derivanti da altre Rtv o dalla Rto del Codice. La norma guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte dell’impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni di prevenzione incendi.