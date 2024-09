Prevenzione incendi, slitta di un altro anno la scadenza per la qualificazione

Slitta di un altro anno l’obbligo per i tecnici manutentori di conseguire la qualificazione per poter intervenire su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. A stabilirlo è il decreto dei ministri dell’Interno e del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 settembre e in vigore dal giorno successivo. Il decreto interviene sul Dm cosiddetto “Controlli” (Dm 1° settembre 2021) rinviando al 25 settembre 2025 l’obbligo per i tecnici manutentori di presidi antincendio di...

