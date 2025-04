Prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco chiariscono i dubbi su tetti e facciate

I materiali che non sono incombustibili vanno conteggiati nella determinazione delle piastre radianti. Significa che entrano nel calcolo che serve a determinare a che distanza la facciata dell’edificio deve essere rispetto ad un bersaglio combustibile, come un altro edificio con rivestimento che potrebbe prendere fuoco se investito dal calore di un incendio o un deposito di materiali (anche un cassonetto per i rifiuti). L’obiettivo è far sì che, nel caso in cui la facciata di un edificio sia in fiamme...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi