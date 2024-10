Principi di risultato e fiducia: il traguardo sostanziale conta più del rispetto formale delle procedure

Il possesso delle certificazioni di qualità per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, qualificabile in base alle previsioni della legge di gara come requisito di esecuzione, non deve essere necessariamente dimostrato al momento della partecipazione alla gara. Di conseguenza, non può essere escluso il concorrente che in sede di gara abbia dichiarato di essere “in attesa” del rilascio di tali certificazioni, in coerenza con quanto consentito dalla documentazione di gara.

Questa conclusione...