Procedure negoziate, in dettaglio la motivazione degli atti della procedura di affidamento sottosoglia

La gestione delle procedure selettive di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo comporta per le stazioni appaltanti la specificazione delle modalità di individuazione degli operatori economici invitati e dei criteri utilizzati per la loro selezione.

Il comunicato del presidente Anac del 5 giugno 2024 evidenzia come gli atti della procedura debbano risultare correlati al regolamento adottato dalla stazione appaltante per la definizione degli affidamenti per fasce e dei criteri oggettivi di...