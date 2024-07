Produzione idrogeno, assegnata la progettazione del sito di Acilia (Roma)

Passi avanti per il progetto deliberato dalla giunta capitolina nel gennaio 2023 di realizzare un elettrolizzatore ad Acilia, vicino Roma, per la produzione di idrogeno destinato ai bus gestiti dall’Atac, l’azienda romana per il trasporto pubblico. L’amministrazione cittadina comunica di aver affidato al dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università La Sapienza (Dima) l’incarico per la redazione nel progetto relativo all’impianto di produzione, compressione, stoccaggio e rifornimento...

