Professionisti, compensi aggiornati ma gare più difficili con il Codice appalti di Mauro Salerno

Per i progettisti scatta la revisione dei parametri per le opere pubbliche fermi al 2016. Dal primo luglio però diminuiranno le gare e si innalzeranno i requisiti economici e tecnici richiesti









Di buono c'è la definizione dei parametri per calcolare i compensi, arrivata sul filo di lana, con un allegato ad hoc («I.13») e soprattutto l'aggiunta di un extra del 10% per i progetti realizzati con le nuove soluzioni Bim (l'ormai famoso «Building information modeling»). Ma sull'altro piatto della bilancia ci sono da mettere la stretta sugli anni di fatturato valutabili per la partecipazione alle gare d'appalto, la riduzione dei livelli di progettazione, l'aumento delle soglie per gli affidamenti...