Professionisti, le norme sull'equo compenso non si applicano ai contratti pubblici di Roberto Mangani

Per sciogliere i dubbi nati in seguito all'approvazione della legge 49/2023 bisogna leggere le norme in maniera coordinata. La nuova disciplina serve a tutelare i professionsiti dallo strapotere delle convenzioni ma dove c'è gara non ci sono tariffe minime









La recente legge n. 49/2023 che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali sta provocando molti dubbi e interrogativi in merito ai potenziali effetti che può avere sugli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici relativi appunto ad attività di tipo professionale, e in particolare ai servizi di ingegneria (progettazione e servizi correlati).

La questione è stata sollevata dallo stesso Presidente dell'Anac con un proprio atto del 27 giugno scorso, in cui è stata evidenziata...