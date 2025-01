Progettazione: nel 2024 comuni protagonisti dei bandi Pnrr (ma il valore crolla dell’81,3%)

Nel 2024 sono stati pubblicati 730 bandi di progettazione e servizi tecnici di opere previste dal Pnrr per un valore di 282,5 milioni di euro, con una diminuzione rispetto al 2023 dell’81,3% in valore e del 77,6% in numero di bandi. Si legge in uno studio pubblicato oggi dall’Oice nel quale di osserva, più in generale, che «l’incidenza delle gare Pnrr - come prevedibile - sta rapidamente scendendo: passa dal 31,1% del totale del mercato raggiunto nel 2023, al 15,6% nel 2024» in termini di valori. ...

