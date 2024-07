Progettazione, assegnati i Premi Oice 2024 dell’ingegneria e dell’architettura

Nella serata dello scorso giovedì 27 giugno, a Villa Piccolomini a Roma, si è tenuta la proclamazione dei vincitori della seconda edizione dei Premi Oice dell’ingegneria e dell’architettura, alla presenza di oltre 300 operatori del settore. Lo comunica l’Oice in una nota, spiegando che sono state in tutto, fra le quasi 200 candidature, 16 le società premiate, di cui quattro non associate Oice che hanno ricevuto l’iconico mattoncino Lego in segno di premio alle società e ai progetti di 9 categorie ciascuna. Novità dell’anno i riconoscimenti a Ceo dell’anno e al Migliore Progetto dell’anno, andati rispettivamente a Elena Rionda di Settanta7 e alla Scuola di Castel Volturno di Settanta7.

La lista completa dei premiati

Elena Rionda (Settanta7 srl) Ha ricevuto il Premio «Ceo dell’Anno» all’edizione 2024 dei Premi Oice dell’ingegneria e dell’architettura

Molto soddisfatto il Presidente dell’Oice, Giorgio Lupoi. «Anche quest’anno - ha detto - la scelta di fare questa iniziativa è stata ben accolta visto che sono state quasi 200 le candidature pervenute. Abbiamo voluto dare lustro e valorizzare le performance dell’ingegneria e dell’architettura organizzate con riguardo sia ai profili operativi e organizzativi di società studi e consorzi del settore, sia alla produzione inerente le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura di particolare pregio e qualità. L’esito del lavoro dei 20 giurati, che ringrazio vivamente per il tempo dedicato e l’impegno profuso, ha dato lustro ad una offerta di servizi di ingegneria e architettura che cresce e si qualifica sempre più sotto il profilo qualitativo, tecnico e professionale, in funzione anche delle richieste della committenza. Ne siamo felici e confidiamo che sarà sempre più così in futuro».