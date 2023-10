Progettazione, boom di fatturato all’estero: +30% nel 2023 di M.Fr.

La previsione del Report Oice. Forte crescita soprattutto in Africa dove l’Italia è sempre più vicina alle quote di mercato delle imprese inglesi e francesi

Il 2023 sarà un ottimo anno per l’attività all’estero del settore italiano della progettazione. «Le società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica italiane hanno infatti fatto registrare un nuovo boom del fatturato estero nel 2022 e nella prima parte del 2023 che vede una crescita del 14%, con una proiezione al 2023 che vede un +30% sul 2022». Si legge nel Report Estero Oice 2023, presentato il 26 ottobre a Roma presso la sede dell’Ice. La presenza delle imprese italiane nel mondo, segnala il rapporto, cresce soprattutto in Africa, dove è stata «quasi raggiunta la quota francese e inglese nel continente». Dal report emerge che il Medio Oriente (27%) e l’Africa (18%) sono le aree geografiche prioritarie per le attività all’estero 2022 delle società italiane. Nel ranking 2022 seguono UE (16%) e Paesi europei non UE (10%). In Africa l’Italia - oltre a essere terza tra gli europei, dopo inglesi e francesi - e a pari classifica con le società americane. Significativa anche la crescita nel Nord America (che passa da 6,9% a 15%) nella prospettiva 2023, insieme alle riconferme di Africa, Medio Oriente ed Europa. Stabile l’Asia con circa il 6% del complessivo.