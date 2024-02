Progettazione in caduta libera: a gennaio bandi per servizi tecnici giù dell’81,2%

Inizio d’anno in forte discesa per il mercato pubblico dei servizi tecnici. Secondo l’aggiornamento di gennaio 2024 dell’osservatorio Oice/Informatel, il valore di tutti i servizi messo in gara nel mese, sommando i 38,6 milioni dei bandi di architettura e ingegneria ai 7,4 milioni di servizi compresi negli appalti integrati, arriva a 46 milioni, segnando un calo dell’81,2% su gennaio 2023.

Nel mese di gennaio 2024 per servizi di ingegneria e architettura (escluse le progettazioni esecutive degli appalti...