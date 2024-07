Progettazione, per il terminal del porto di Augusta avviso da 1,6 milioni di euro

L’Autorità portuale per la Sicilia Orientale ha mandato in gara - con procedura aperta - la progettazione per i lavori di completamento del nuovo Terminal Contenitori (terza fase) del Porto Commerciale di Augusta. Il servizio, in lotto unico, vale oltre 1.6 milioni di euro (esattamente 1.615.652,39 euro) e va completato in massimo 150 giorni. Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi (e relativi punteggi): professionalità ed adeguatezza...

