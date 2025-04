Progettazione, Pa in retromarcia sul Bim: nel 2024 richiesto solo nel 13,2% dei bandi Rapporto Oice: flessione rispetto al 13,7% del 2023. Oltre l’83% delle gare Bim è per importi soprasoglia. Lupoi: la digitalizzazione stenta a decollare, bene l’obbligo per lavori oltre 2 milioni di euro