Progettazione, nel primo bimestre 2024 valore bandi crollato del 72,3%

Nei primi due mesi 2024 i bandi di progettazione hanno totalizzato un valore complessivo di 148,1 milioni, pari a -72,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per le gare sopra la soglia comunitaria (215mila euro) il calo è stato del 70,5% in valore e del 66,3% in numero. I numeri si leggono nell’ultimo bollettino dell’osservatorio Oice/Informatel di febbraio 2024. Nel mese di febbraio 2024 sono stati pubblicati 184 bandi soprasoglia, pari a -66,2% in numero di bandi e -57,6% in valore rispetto ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi