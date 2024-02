Progettazione, a Roma gara da 700mila euro per sistemare una riva del Tevere

Sul sito della società Giubileo Spa è stato pubblicato il bando, in lotto unico con fondi Pnrr, mandato in gara dalla Soprintendenza speciale di Roma per la gara «Teverever: Riqualificazione della riva sinistra», nell’ambito del programma Caput Mundi, approvato dal governo. Si tratta di una procedura aperta, con procedura accelerata, per affidare, con accordo quadro, i servizi di direzione lavori e Cse del relativo intervento. Il valore complessivo indicato nel bando è di 700mila euro.

L’intervento...