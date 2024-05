Proroga del contratto, ok alla revisione prezzi

Nel caso in cui un contratto avente ad oggetto un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’Ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), sussiste un unico rapporto contrattuale che si svolge senza soluzione di continuità. Di conseguenza, anche per il periodo di proroga trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto originario.

Così si è pronunciato il Consiglio di ...