Puglia, allarme dell'Ance: mancano 10mila operai per completare i cantieri di Vincenzo Rutigliano

I costruttori puntano tutto su formazione adeguata e inserimento lavorativo di manodopera qualificata









Doppia iniziativa di Ance Puglia per scongiurare il blocco o il rallentamento nell’apertura dei cantieri – compresi i tanti previsti dal Pnrr per costruzioni ed infrastrutture – per carenza di operatori edili e tecnici specializzati.

In Puglia il fabbisogno sfiora i 10mila addetti, ma come per gli altri 270mila che, secondo stime di Unioncamere e Formedil servono ai cantieri italiani fino al 2027, le imprese pugliesi hanno e avranno difficoltà a reperire 4 professionalità su 10. Per questo Ance Puglia...