Qualificazione stazioni appaltanti, «ora X» da individuare con un nuovo provvedimento Anac di Mauro Salerno

Dal 1°luglio via alle domande delle Pa, ma bisogna ancora chiarire quando scatterà la tagliola del rifiuto del Cig. L'incrocio complicato con l'obbligo di piattaforma digitale e i vincoli degli appalti in Bim









Ci sono le soglie, i requisiti da rispettare, il regime transitorio con la possibilità di iscrizione con riserva per i province, regioni, unioni di comuni e comuni capoluogo, ma manca ancora la data più importante per la qualificazione delle stazioni appaltanti rimessa in pista dal nuovo codice degli appalti. Cioè il momento da dentro o fuori per le gestione autonoma degli appalti.

Sul punto, il Dlgs 36/2023 non si esprime con chiarezza. È noto che la riforma andata in Gazzetta il 31 marzo diventerà...