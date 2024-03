Responsabile anticorruzione, guida dell’Anac alla nomina

Il responsabile anticorruzione (Rpct) di un ente va individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio. Negli enti di piccole dimensioni, in difficoltà a reperire la figura giusta per questioni di incompatibilità, è possibile anche scegliere un soggetto con la qualifica di “quadro”, purché in possesso dei requisiti. La nomina di soggetti esterni va considerata come un’eccezione da motivare puntualmente. Così come va giustificata nel dettaglio l’eventuale rinuncia, che non può comunque mai essere motivata...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi