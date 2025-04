Responsabilità erariale al collegio sindacale di società in house per condotta omissiva che ha indubbiamente concorso, seppure solo in parte, alla realizzazione del contestato comportamento dannoso perpetrato dagli amministratori per oltre due anni. Lo si rileva dalla lettura della sentenza n. 31/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria.

Nello specifico il collegio sindacale non aveva espletato alcun riscontro o verifica sull’andamento delle spese inerenti alle indennità...