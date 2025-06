Revisione e adeguamento prezzi nell’adozione dei SAL

Legittima la clausola di decadenza dell’istanza di revisione del prezzo se il termine è ragionevole

APPALTI – REVISIONE DEL PREZZO - CLAUSOLA DI REVISIONE – DECADENZA - ADEMPIMENTI OPERATIVI PER L’AMMISSIONE DELLA REVISIONE DEL PREZZO – AMMISSIBILITA’

L’art. 115 d.lgs. 163/2006, per giurisprudenza consolidata (formatasi anche in riferimento alla disciplina previgente, fornita dall’art. 6 l. 537/1993, poi confluito nel citato art. 115), ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente...