Revoca del contributo al restauro se l’immobile storico di Venezia diventa un B&B

Il proprietario di un immobile a Venezia ha ottenuto un contributo pubblico per lavori di restauro al suo immobile in virtù della legge speciale per Venezia che prevede un contributo consistente (tra il 50% e l’80% della spesa ammissibile) per riqualificazione del patrimonio immobiliare della città per favorire la residenzialità. Contributo che il comune ha assegnato tramite bando a condizione che l’immobile rimanesse destinato esclusivamente ad uso abitativo proprio, del coniuge o dei parenti stretti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi