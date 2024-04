Rfi, in gara otto lotti per verifiche e progetti di adeguamento dal valore di 47,1 milioni

Con 8 lotti, dal valore complessivo di 47,1 milioni, Rfi assegna i servizi di indagini in situ, in laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale, verifiche di resistenza e progetti di fattibilità tecnico-economica di interventi di adeguamento sulla rete. Per lo svolgimento delle procedure Rfi ricorre al sistema di qualificazione Sq003 Servizi di ingegneria, categoria di specializzazione A1. Il termine per presentare le offerte è il 29 aprile.



La Regione Campania manda in gara la progettazione...