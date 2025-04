Nuova 106 tra Catanzaro e Crotone, aggiudicati i lavori Anas da 1,8 miliardi

Arriva finalmente al traguardo dell’aggiudicazione il maxi-appalto Anas per la realizzazione della nuova statale 106 tra Catanzaro e Crotone. Si tratta di una delle arterie a più alto tasso di mortalità in Italia con un tracciato che dovrà essere realizzato ex novo, rispetto al percorso attuale che si snoda tra le vie cittadine delle tante località costiere dell’area. Il bando da 1,83 miliardi per la realizzazione di 43 km di strada a quattro corsie tra le due province calabresi è stato pubblicato...

