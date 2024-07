Ricavi e utili in crescita per il Consorzio Medil

Chiude un anno all’insegno della crescita il Consorzio stabile Medil, con base in Campania ma imprese associate in quasi tutta Italia. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2023 che si chiude con un fatturato di 115,19 milioni, in crescita del 16,9% rispetto ai 98,6 milioni registrati un anno prima. Il dato consolida la presenza del consorzio tra i primi 50 gruppi italiani nel settore delle costruzioni, «posizionandosi come leader in Campania e nel Sud Italia», sottolinea il comunicato diffuso...

