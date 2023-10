Ricostruzione Ucraina, priorità a infrastrutture energetiche di Gi.M.

Mentre dall’Ucraina arrivano, ogni giorno, notizie e immagini di combattimenti, c’è una parte del Paese che continua, nonostante tutto e dietro i riflettori, a produrre e lavorare per mantenere viva l’economia e preparare la ricostruzione. «Anche questo fa parte della nostra resistenza», ha detto la vice-ministra ucraina alle Infrastrutture, Oleksandra Azarkhina, intervenendo ieri al Made in Italy Summit: «Vogliamo ripristinare il paese dal punto di vista economico, farlo funzionare nuovamente e stiamo cercando di capire come finanziare questa ricostruzione». La priorità è stata data alle infrastrutture energetiche e di trasporto, quindi ferrovie, porti sul Mar Nero e ponti, per risolvere i problemi di base delle persone e prevenire una crisi umanitaria all’interno del Paese. «È stato un grande sforzo, anche se sembra piccolissimo in confronto ai 400 miliardi di euro di cui avremo bisogno secondo le stime della Banca Mondiale», aggiunge Azarkhina. Ma anche infrastrutture sociali, ovvero grandi programmi di ricostruzione degli alloggi, lavorando con diversi partner internazionali. «La domanda principale, però, è come ottenere il denaro necessario, perché sappiamo che è sempre più complicato ottenere risorse dai Paesi che ci sostengono. Ma siamo sicuri che questo processo non sia solo una dinamica tra donatori e ricevente – aggiunge la ministra –: vogliamo diventare partner in entrambe le direzioni con chi ci supporta».

L’Ucraina, ha ricordato Azarkhina, lavora già da tempo con molte aziende italiane, soprattutto nei settori del medicale, dei macchinari, delle infrastrutture e dell’energia. «Quelle italiane sono vere e proprie eccellenze. La nostra società sta cambiando a causa del conflitto: anche qui c’è tanta creatività, penso soprattutto all’architettura e alla moda e questa creatività è tornata a galla». Per le aziende italiane che in questo momento volessero avvicinarsi al mercato ucraino per contribuire a questa ricostruzione, Azarkhina cita tre possibilità: la prima è una piattaforma di coordinamento multidonatore G7 Plus, con oltre mille donatori tra cui molti italiani; inoltre un Advisory Group, un gruppo di consulenza che fornisce informazioni sugli appalti in corso, sulle piattaforme acquisti, sulla legislazione ucraina, sui metodi per trovare partner locali; infine un supporto statale per avviare collaborazioni in Ucraina. «Il Paese offre tante opportunità, ma molto può essere fatto per spingere ulteriormente collaborazioni già esistenti con aziende italiane», sintetizza Azarkhina. Anche perché non tutto il Paese è coinvolto dai combattimenti e dagli attacchi della Russia: «la nostra industria sta andando avanti, sebbene con grandi difficoltà ed è importante farlo sapere», aggiunge.

A proposito dei negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, Azarkhina si dice ottimista: «Sappiamo che la Ue ha fiducia in noi e questa è la priorità assoluta per noi. Per questo ci stiamo concentrando sulle riforme che ci sono richieste».