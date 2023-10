Ricostruzione Ucraina, tre giorni per esplorare le opportunità B2B di M.Fr.

Dal 24 al 26 ottobre la conferenza e fiera virtuale promossa dalla camera di commercio Italia-Ucraina

Flag of Ukraine and destroyed building. War concept. Neural network AI generated art









Partirà il 24 ottobre - con una articolata e densa conferenza on line la manifestazione di tre giorni - anche questa virtuale - promossa dalla Camera di commercio Italia-Ucraina per tenere alta l’attenzione delle imprese italiane intenzionate a cogliere opportunità di business nella ricostruzione dei territori oggi distrutti o fortemente danneggiati dall’aggressione russa. Opportunità che non si limitano alle aree oggi occupate o contese, ma potenzialmente a tutto il Paese. Nella conferenza di apertura, alle 10:30 del 24 ottobre, è previsto l’intervento e il saluto di molti rappresentanti del governo italiano. Ma sotto il profilo operativo la parte più interessante è certamente quella che vedrà l’intervento di tecnici e figure chiave per la conoscenza del territorio e del mondo imprenditoriale ucraino.

Il ventaglio delle possibili attività include edilizia e infrastrutture, ma anche energia e ambiente, agricoltura e alimentazione, digitale e servizi, società civile e no profit. Per ciascuno di questi settori sono previsti panel settoriali. L’evento si concluderà con il webinar su “Investimenti e Finanziamenti”, rivolto esclusivamente al pubblico ucraino. Nella sezione dedicata alle infrastrutture sono previsti gli interventi, tra gli altri, del vicepresidente dell’Ance Piero Petrucco, del presidente dei costruttori ucraini Lev Partskhaladze. Per partecipare on line basta iscriverisi a un apposito link. Per esplorare opportunità di intervento ci si può iscrivere alla piattaforma btb.