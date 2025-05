Rientra in campo Iva l’ente che affida la gestione degli ex Iacp

Una persona fisica che conferisce a una società un mandato con rappresentanza per l’effettuazione di prestazioni in ambito immobiliare diventa un soggetto Iva quando ne assume il rischio d’impresa (in termini di profitti conseguiti/perdite subite). Con la sentenza nella causa C-213/24 la Corte di Giustizia chiarisce come e quando un ente (o una persona fisica, tipicamente) resta qualificato come soggetto Iva nel contesto di un mandato con rappresentanza.

Il tema riguarda gli enti locali da vicino, ...