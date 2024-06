Riequilibrio del contratto necessario in presenza di nuovi accordi collettivi

Le modifiche dei contratti collettivi, intervenuti dopo l’aggiudicazione – che determinano un incremento dei costi della manodopera rispetto a quanto prospettato nell’offerta -, devono essere oggetto di considerazione da parte del Rup in applicazione del principio del riequilibrio contrattuale ex art. 9 del nuovo codice. In questo senso, il Tar Campania, sez. I, sentenza n. 3735/2024

Il caso

La pronuncia del giudice campano risulta di pratico interesse per il Rup per il tema affrontato relativo alla...