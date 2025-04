Riforma Accrual: e se il Comune decidesse di vendere un immobile?

L’adozione dell’Accrual e l’introduzione degli standard contabili Itas sollevano alcune perplessità circa la loro applicabilità in alcuni casi pratici.

È il caso della corretta classificazione di un fabbricato strumentale ex scuola, destinato alla vendita. È stato incluso nel piano alienazioni, ma al 31 dicembre non si è ancora svolta l’asta. Ipotizziamo per il fabbricato in questione un valore di costo pari a 1,5 milioni di euro (ammortizzato per 750 mila euro), e una base d’asta (stimata sul valore...