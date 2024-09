Rischio calore, senza misure specifiche il 40% delle imprese controllate dall’Ispettorato

Il rischio calore - in aumento nelle nostre estati sempre più lunghe e roventi - non sembra essere ancora entrato nelle prassi di prevenzione delle imprese che prevedono l’esposizione dei lavoratori al clima naturale. Si deduce dal bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulla campagna di vigilanza straordinaria appositamente dedicata alle imprese ad alto rischio per quanto riguarda le alte temperature sui luoghi di lavoro. La campagna avviata dall’Ispettorato a fine luglio è stata svolta ...

