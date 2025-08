Riscossione: in Calabria i Comuni perdono il 61% di multe, tariffe e canoni

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2025/FRG, ha approvato la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali per gli esercizi 2022-2024 confermando il numero più alto di Comuni in crisi finanziaria, pari al 63,6% delle procedure attivate a livello nazionale, in Calabria, Sicilia e Campania. La Calabria presenta l’incidenza più alta dei comuni che hanno attivato almeno una procedura di crisi, raggiungendo il 54%. Solo nell’anno 2024 si sono registrati...

