Riscossione, crediti svalutati al 96,14% - Incognita debito sulla cartolarizzazione

Nell’ultimo rendiconto dello Stato lo sconfinato magazzino della riscossione, che accumula 1.279 miliardi di debiti fiscali e contributivi accertati tra il 2000 e 2024 ma mai pagati, è svalutato al 96,14%. In pratica, solo il 3,86% degli arretrati è ancora considerato ufficialmente in vita nei conti. Il dato è emerso ieri in commissione Finanze del Senato nell’audizione delle ragioniera dello Stato, Daria Perrotta, nell’ambito dell’indagine conoscitiva del magazzino fiscale che Palazzo Madama chiuderà...

