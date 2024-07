Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: 2 milioni per pari opportunità e lotta alla violenza di genere

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere per le annualità 2025/2026 per il quale ha messo a disposizione 2.000.000 di euro. I progetti dovranno: favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere; promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità; prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere e discriminazione, cui sono o possono essere soggette donne che vivono specifiche condizioni di fragilità e di donne che si trovano a rischio di emarginazione sociale, discriminazione e violenza per la loro condizione di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, neo-arrivate, vittime di pratiche lesive. Il bando è rivolto agli enti locali, alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e onlus. La domanda potrà essere presentata dalle ore dalle ore 10:00 del 10 settembre 2024 ed entro le ore 13:00 del 1 ottobre 2024. Sito web

Piemonte: bando su prevenzione cambiamenti climatici e forestazione urbana

La Regione Piemonte, nell’ambito del progamma regionale Fesr 2021/2027, priorità II, Transizione ecologica e resilienza, obiettivo specifico RSO2.4 ’’Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici’’, ha attivato il bando “Forestazione urbana” Azione II.2iv.3. Il bando, a graduatoria, prevede l’agevolazione di interventi di miglioramento delle aree verdi e del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente o di nuovo impianto, in ambiti urbani consolidati e in ambiti di frangia, basati sulle “Nature Based Solution” (NBS) e finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento agli effetti delle isole di calore urbano, al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi di supporto alla biodiversità urbana, nonché al miglioramento delle caratteristiche di salubrità, vivibilità e fruizione del contesto urbano e periurbano. Possono presentare domanda di finanziamento: i Comuni Capoluogo di Provincia e della Città Metropolitana di Torino; i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e che attuano misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti. La dotazione finanziaria è di 8.500.000 euro. Le domande dovranno essere presentate tramite accesso alla procedura informatizzata sulla piattaforma finanziamenti domande (FINDOM), compilando l’apposito modulo telematico fino al 21 gennaio 2025. Sito web

Sardegna: 10 milioni per la manutenzione dei corsi d’acqua

La Regione Sardegna ha attivato un bando rivolto agli enti locali con l’obiettivo di predisporre un nuovo programma straordinario di interventi volti alla manutenzione ordinaria del reticolo idrografico dell’intero territorio regionale. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni, in forma singola o associata, le Unioni dei Comuni e le Province. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 24.110.967 euro, di cui 4.110.967 euro per l’annualità 2024, 10.000.000 euro per l’annualità 2025 e 10.000.000 euro per l’annualità 2026. Le richieste di finanziamento devono pervenire all’assessorato dei lavori pubblici, servizio opere idriche e idrogeologiche, entro e non oltre il giorno 25 luglio 2024, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: llpp.soi@pec.regione.sardegna.it. Sito web

Commissione Ue: al via call Inspire per contrasto all’inquinamento dei fiumi

Fino al 29 novembre 2024 è possibile partecipare alla call “Inspire”, che mira a sostenere le autorità locali e regionali europee nella lotta contro l’inquinamento dei fiumi. Il bando della Commissione europea finanzierà progetti che hanno l’obiettivo di incentivare l’adozione di tecnologie e azioni innovative che affrontino l’inquinamento fluviale attraverso il concetto di DCP (Detection, Collection, and Prevention), implementando soluzioni già sviluppate o testandone di nuove. Le autorità selezionate avranno l’opportunità di: collaborare con i partner di Inspire per implementare tecnologie all’avanguardia, condividere conoscenze e soluzioni nei workshop e nei meeting organizzati durante l’implementazione di Inspire, contribuire allo sviluppo di piani modulari e roadmap di business per il replicamento delle soluzioni adottate. Le proposte devono provenire da enti locali o regionali. Il budget totale è di 500.000 euro. Gli enti selezionati riceveranno un finanziamento compreso tra i 60.000 e i 100.000 euro per progetto. Sito web

Commissione europea: bando NetZeroCities per trasformazione sostenibile dei centri urbani

Il programma NetZeroCities della Commissione europea ha pubblicato il bando “Enabling City Transformation”, con scadenza fissata al 14 ottobre 2024. Il bando invita le città della relativa Missione Ue a proporre azioni innovative per superare le sfide sistemiche legate all’implementazione delle azioni climatiche, favorendo così una trasformazione su larga scala e a livello locale oltre il programma delle Città Pilota. La call finanzia soluzioni pratiche e replicabili per portare avanti la trasformazione verde delle città, quali attività pionieristiche a sostegno della neutralità climatica, azioni di costruzione delle capacità, di diffusione delle conoscenze o iniziative fondate sulla scienza, per le comunità e per gli amministratori locali. Possono partecipare i centri urbani parte della Missione UE sulle città, singolarmente o in consorzi e possono essere ricomprese anche altre organizzazioni, quali Pmi, università, enti di ricerca, Ong, associazioni di cittadini e altri portatori di interesse rilevanti. Il bando prevede un budget pari a 22.800.000 euro. Scadenza: 14 ottobre 2024. Sito web